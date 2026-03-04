SHEXIAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una turista che tiene in mano una lanterna a forma di pesce posa per delle foto nel villaggio di Zhanqi, contea di Shexian, città di Huangshan, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il 14 febbraio 2026. Gli abitanti dei villaggi di Shexian hanno la tradizione di realizzare lanterne a forma di pesce, un patrimonio culturale immateriale, nei giorni di festa per pregare per il raccolto e la buona sorte. La parata con queste lanterne rappresenta un’importante attività culturale popolare che si svolge durante le festività tradizionali. Oggi, oltre alle parate con le lanterne a forma di pesce, la popolazione locale si è impegnata a sviluppare nuove forme di attività legate alle lanterne, tra cui il turismo e i prodotti culturali e creativi.

