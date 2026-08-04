Cina: Anhui, monte Langya attira turisti con attività diurne e notturne (3)

CHUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni bambini in gita scolastica visitano l’area panoramica del monte Langya a Chuzhou, nella provincia orientale cinese dell’Anhui, il primo agosto 2026. Situata a sud-ovest di Chuzhou, l’area panoramica ospita il famoso Padiglione Zuiweng, citato in un celebre saggio di Ouyang Xiu, figura letteraria della dinastia Song settentrionale. In estate, il sito attira i visitatori con giri turistici diurni e mercati notturni.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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