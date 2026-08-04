Attacco di droni nella regione di Mosca, 5 morti e 6 feriti

MILANO (ITALPRESS) – Cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite in un attacco con droni avvenuto la scorsa notte nella regione di Mosca. Lo ha reso noto il governatore della regione, Andrey Vorobyov, citato dall’agenzia russa Tass. “Questa mattina le forze di difesa aerea hanno respinto un attacco di droni contro la regione di Mosca. Purtroppo, si registrano vittime e feriti. Secondo le informazioni preliminari, cinque persone sono morte e altre sei sono rimaste ferite. Tutte le persone coinvolte stanno ricevendo le cure mediche necessarie”, ha dichiarato Vorobyov, che ha inoltre espresso “sincere condoglianze alle famiglie e ai cari delle vittime”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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