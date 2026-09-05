PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il sistema cinese di assicurazione per la maternità ha continuato ad ampliare la propria copertura e a rafforzare il sostegno alla natalità, con misure volte a ridurre le spese a carico dei cittadini per il parto e a garantire che la popolazione tragga maggiori benefici, secondo quanto reso noto ieri dall’Amministrazione nazionale per la sicurezza sanitaria.

Nei primi sette mesi di quest’anno, il fondo di assicurazione per la maternità ha speso 78,42 miliardi di yuan (circa 11,6 miliardi di dollari), erogando prestazioni in 25,56 milioni di casi, secondo quanto dichiarato da Wang Wenjun, vice direttore dell’amministrazione, nel corso di una conferenza stampa nell’ambito di una serie di incontri dedicati all’avvio del periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030).

Della spesa complessiva, 60,78 miliardi di yuan sono stati destinati agli assegni di maternità, che vengono ora interamente versati in via diretta alle singole beneficiarie, ha aggiunto Wang.

Negli ultimi anni, la Cina ha sviluppato un sistema di sostegno alla maternità che copre l’intero ciclo, dalla fase precedente alla gravidanza, alla gravidanza e al parto, fino alla crescita dei figli, con misure che comprendono assegni di maternità, sussidi per la cura dei figli, rimborsi dell’assicurazione sanitaria e servizi di assistenza all’infanzia a prezzi accessibili, con l’obiettivo di alleviare l’onere finanziario sulle famiglie.

Attualmente, 260 milioni di persone sono coperte dall’assicurazione per la maternità e molte regioni stanno ampliando la copertura per consentire ai lavoratori con forme di impiego flessibile di aderire a tale assicurazione parallelamente all’assicurazione sanitaria per i lavoratori dipendenti.

Un totale di 303 aree in 28 suddivisioni a livello provinciale hanno adottato misure per eliminare, entro i limiti previsti dalle politiche, le spese a carico dei cittadini per i parti in regime di ricovero. Tutte le province hanno incluso i servizi di procreazione medicalmente assistita nella copertura dell’assicurazione sanitaria, mentre l’analgesia del travaglio è ora rimborsabile dall’assicurazione sanitaria a livello nazionale.

Questi sforzi si inseriscono in un contesto di crescenti pressioni demografiche. Dal 2022, la popolazione cinese è in calo, mentre il numero degli anziani ha continuato ad aumentare. Sfide come il calo del tasso di natalità e l’invecchiamento della popolazione sono diventate sempre più evidenti.

In questo contesto, la costruzione di una “società favorevole alle nascite” è diventata uno degli obiettivi principali del 15esimo Piano quinquennale cinese. Il documento programmatico prevede misure tra cui incentivi per incoraggiare le nascite e interventi per ridurre i costi del parto, della cura dei figli e dell’istruzione. L’obiettivo, si legge, è stabilizzare il numero dei nuovi nati e sostenere uno sviluppo equilibrato della popolazione nel lungo periodo.

La Cina rafforzerà ulteriormente la copertura dell’assicurazione di maternità durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale, ha affermato Wang. Gli sforzi si concentreranno sulla garanzia che anche i lavoratori con forme di impiego flessibile, i lavoratori migranti e i lavoratori impiegati nelle nuove forme di occupazione iscritti all’assicurazione sanitaria di base per i dipendenti possano beneficiare dell’assicurazione per la maternità.

Il Paese migliorerà inoltre la copertura per gli esami prenatali, lavorerà per garantire che le persone non debbano sostenere praticamente alcuna spesa a proprio carico per i parti in regime di ricovero nell’ambito delle politiche pertinenti e amplierà ulteriormente il sistema di rimborso diretto interregionale delle spese mediche legate alla maternità, ha concluso Wang.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).