Cina: alla frontiera di Heihe record di un milione di transiti nel 2026 (1)

HEIHE (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli agenti della stazione di controllo di frontiera di Heihe aiutano dei passeggeri stranieri a compilare le carte di arrivo per stranieri presso il valico di Heihe, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 14 settembre 2026. Gli scambi transfrontalieri di personale a Heihe stanno diventando sempre più intensi dall’entrata in vigore della politica di esenzione dal visto tra Cina e Russia. Il numero di transiti di passeggeri in entrata e in uscita attraverso la frontiera dall’inizio del 2026 ad oggi ha raggiunto il record di un milione, con un aumento del 56,18% su base annua.

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