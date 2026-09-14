Algeria e Sudafrica al lavoro per una partnership strategica nel settore energetico

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ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Algeria e Sudafrica puntano a rafforzare la cooperazione nel settore degli idrocarburi, con l’obiettivo di sviluppare una partnership strategica e commerciale tra il gruppo energetico algerino Sonatrach e la compagnia petrolifera nazionale sudafricana SANPC.

La prospettiva di una maggiore collaborazione è al centro della visita di lavoro in Algeria di una delegazione del ministero sudafricano delle Risorse minerarie e petrolifere, accompagnata da rappresentanti di SANPC e dell’agenzia sudafricana per il petrolio PASA.

La missione, iniziata oggi, si protrarrà per tutta la settimana e prevede una serie di incontri e workshop tecnici con le principali istituzioni e aziende del settore algerino.

I colloqui riguarderanno diversi segmenti della filiera degli idrocarburi, tra cui ricerca ed esplorazione, sviluppo dei giacimenti, raffinazione e petrolchimica, nonché la commercializzazione del gas naturale liquefatto (LNG).

– Photo Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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