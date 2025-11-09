Cina: alla CIIE di Shanghai in grande evidenza i beni di consumo (1)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Questa foto mostra una veduta dell’area dedicata ai beni di consumo durante l’ottava China International Import Expo (CIIE) a Shanghai, nella Cina orientale, l’8 novembre 2025. Nell’area dedicata ai beni di consumo dell’ottava CIIE, sono stati messi in grande evidenza abbigliamento, prodotti chimici di uso quotidiano, articoli per la casa e prodotti culturali e sportivi, riflettendo le tendenze globali dei consumi e il miglioramento della qualità della vita.

-Foto Xinhua –

(ITALPRESS).