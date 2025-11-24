HEFEI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Lunedì la Cina ha lanciato a Hefei, capoluogo della provincia orientale dell’Anhui, un programma scientifico internazionale incentrato sulla ricerca sul “Burning Plasma”, aprendo diverse grandi piattaforme di ricerca sulla fusione nucleare agli scienziati di tutto il mondo per progressi scientifici congiunti. Questo programma internazionale, avviato dall’Istituto di Fisica del Plasma dell’Accademia Cinese delle Scienze, garantirà accesso globale a molte delle principali piattaforme nazionali di ricerca sulla fusione, tra cui l’impianto superconduttivo sperimentale Tokamak per il “Burning Plasma” di Hefei.
(ITALPRESS).
