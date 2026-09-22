Cina: al via la stagione del raccolto nello Heilongjiang (3)

SHUANGYASHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 21 settembre 2026, mostra delle mietitrebbie al lavoro in una risaia della Youyi Farm Co., Ltd., appartenente al gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Nello Heilongjiang, un’importante provincia cinese produttrice di cereali, a settembre è cominciata la stagione del raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]