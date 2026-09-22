Cina: al via la stagione del raccolto nello Heilongjiang (2)

SHUANGYASHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata da un drone il 21 settembre 2026, mostra delle mietitrebbie al lavoro in un campo di mais della Youyi Farm Co., Ltd., appartenente al gruppo Beidahuang, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang. Nello Heilongjiang, un’importante provincia cinese produttrice di cereali, a settembre è cominciata la stagione del raccolto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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