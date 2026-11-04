Cina: al via la raccolta e la lavorazione dello zafferano nel Guizhou (2)

YUPING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti di un villaggio lavorano lo zafferano nella cittadina di Zhujiachang, contea autonoma Dong di Yuping, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il primo novembre 2026. Di recente è iniziata la stagione della raccolta dello zafferano coltivato a Zhujiachang. Gli abitanti sono impegnati nella raccolta, nell’essiccazione e nella lavorazione del prodotto per rifornire il mercato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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