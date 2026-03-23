Cina: al via la Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia (1)

BOAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto, scattata il 23 marzo 2026, mostra il centro media per la Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia, nella cittadina di Boao a Qionghai, nella provincia meridionale cinese di Hainan. La conferenza si terrà a Boao dal 24 al 27 marzo.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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