Cina: al via Biennale di Gioielleria Contemporanea di Puyuan (2)

TONGXIANG (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Persone visitano il padiglione cinese della Biennale Internazionale di Arte e Design di Gioielleria Contemporanea di Puyuan, nella città di Tongxiang, nella provincia di Zhejiang, nella Cina orientale, il 21 novembre 2025. La prima edizione della Biennale Internazionale di Arte e Design di Gioielleria Contemporanea di Puyuan prenderà il via qui il 22 novembre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
