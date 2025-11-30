Cina: al via a Guangzhou mostra delle culture musicali della Via della Seta (2)

(251129) -- GUANGZHOU, Nov. 29, 2025 (Xinhua) -- A staff member introduces musical instruments to visitors during an exhibition themed on various music cultures along the ancient Silk Road at Guangzhou Maritime Museum in Guangzhou, south China's Guangdong Province, Nov. 29, 2025. The exhibition kicked off here on Saturday, showcasing 143 ancient musical instruments from countries along the Silk Road. The exhibition, which will run until April 6, 2026, presents the historical context and artistic integration of musical instruments in the cultural exchanges between the East and the West. (Xinhua/Deng Hua)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff presenta gli strumenti musicali ai visitatori durante una mostra dedicata alle diverse culture musicali lungo l’antica Via della Seta, al Museo Marittimo di Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 29 novembre 2025.

La mostra è stata inaugurata sabato e presenta 143 antichi strumenti musicali provenienti da Paesi lungo la Via della Seta.
L’esposizione, che resterà aperta fino al 6 aprile 2026, illustra il contesto storico e l’integrazione artistica degli strumenti musicali negli scambi culturali tra Oriente e Occidente.

– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).

