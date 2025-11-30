Cina: al via a Guangzhou mostra delle culture musicali della Via della Seta (2)

GUANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un membro dello staff presenta gli strumenti musicali ai visitatori durante una mostra dedicata alle diverse culture musicali lungo l’antica Via della Seta, al Museo Marittimo di Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 29 novembre 2025.

La mostra è stata inaugurata sabato e presenta 143 antichi strumenti musicali provenienti da Paesi lungo la Via della Seta.

L’esposizione, che resterà aperta fino al 6 aprile 2026, illustra il contesto storico e l’integrazione artistica degli strumenti musicali negli scambi culturali tra Oriente e Occidente.

