Cina: al via a Guangzhou mostra delle culture musicali della Via della Seta (1)

Strumenti musicali esposti, durante una mostra dedicata alle varie culture musicali lungo l'antica Via della Seta, al Museo Marittimo di Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 29 novembre 2025.

La mostra è stata inaugurata sabato e presenta 143 antichi strumenti musicali provenienti da Paesi lungo la Via della Seta.

L’esposizione, che resterà aperta fino al 6 aprile 2026, offre uno spaccato del contesto storico e dell’integrazione artistica degli strumenti musicali negli scambi culturali tra Oriente e Occidente.

