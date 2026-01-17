Cina: al Lago Xingkai inaugurato il festival della pesca invernale (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un partecipante è ritratto con uno dei pesci pescati durante il festival della pesca invernale al Lago Xingkai, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 17 gennaio 2026. Il festival è stato inaugurato sabato sulle rive del lago, al confine tra Cina e Russia, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva pienamente integrata nelle arti popolari, nello sport e nell’intrattenimento.

