Cina: agricoltori impegnati nella raccolta e lavorazione del tè (3)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un contadino raccoglie foglie di tè in una piantagione di tè nel villaggio di Manbeng, contea di Menghai, nella prefettura autonoma di Xishuangbanna Dai, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 15 marzo 2026. Nella maggior parte delle aree della Cina meridionale, questa pianta è entrata nella stagione della raccolta. I contadini sono impegnati a raccogliere e a lavorare il tè per soddisfare la domanda di mercato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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