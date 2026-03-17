Cina: agricoltori impegnati nella raccolta e lavorazione del tè (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei contadini raccolgono foglie di tè in una piantagione di tè nella contea di Muchuan, città di Leshan, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, il 15 marzo 2026. Nella maggior parte delle aree della Cina meridionale, questa pianta è entrata nella stagione della raccolta. I contadini sono impegnati a raccogliere e a lavorare il tè per soddisfare la domanda di mercato.

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