Cina: agricoltori impegnati nella raccolta e lavorazione del tè (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone raccolgono foglie di tè in una piantagione di tè nel villaggio di Guiling, contea autonoma Dong di Sanjiang, nella regione autonoma del Guangxi Zhuang, nella Cina meridionale, il 14 marzo 2026. Nella maggior parte delle aree della Cina meridionale, questa pianta è entrata nella stagione della raccolta. I contadini sono impegnati a raccogliere e a lavorare il tè per soddisfare la domanda di mercato.

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