PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina introdurrà nuove norme per la registrazione dei produttori stranieri che esportano prodotti alimentari nel Paese a partire da giugno di quest’anno, secondo quanto annunciato dall’Amministrazione generale delle dogane (GAC).

In base alle norme aggiornate, la GAC stabilirà l’elenco delle importazioni alimentari soggette a tale registrazione, l’elenco delle importazioni alimentari non soggette al rinnovo automatico della registrazione e il perimetro delle imprese estere di stoccaggio di prodotti alimentari tenute a registrarsi.

Tali decisioni saranno prese sulla base di una valutazione delle fonti delle materie prime, delle tecniche di produzione e lavorazione, della documentazione in materia di sicurezza alimentare, dei gruppi target di consumatori e delle modalità di consumo, in linea con la prassi internazionale.

La registrazione avrà una validità di 5 anni e sarà automaticamente rinnovata per altri 5 anni se non verranno violate le norme.

(ITALPRESS).