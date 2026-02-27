ALTAY (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Delle persone sciano presso la stazione sciistica internazionale di Jiangjunshan, nella prefettura di Altay, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale, il 25 febbraio 2026. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, le principali stazioni sciistiche di Altay continuano a registrare una forte popolarità e un flusso costante di visitatori. La stazione di Jiangjunshan ha accolto in media 12.800 visitatori al giorno dopo le vacanze, di cui circa 8.700 hanno praticato sci.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)