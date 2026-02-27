ALTAY (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 25 febbraio 2026, mostra degli appassionati di sci che si godono una festa al tramonto presso la stazione sciistica internazionale di Jiangjunshan, nella prefettura di Altay, nella regione autonoma uigura dello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Dopo le vacanze per la Festa di primavera, le principali stazioni sciistiche di Altay continuano a registrare una forte popolarità e un flusso costante di visitatori. La stazione di Jiangjunshan ha accolto in media 12.800 visitatori al giorno dopo le vacanze, di cui circa 8.700 hanno praticato sci.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).