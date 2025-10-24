Cina: ad Alaer in corso la raccolta delle mele (1)

ALAER (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Il personale utilizza macchine intelligenti per la raccolta delle mele in un frutteto nella città di Alaer, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il 23 ottobre 2025.

L’abbondante sole dello Xinjiang e le significative variazioni di temperatura giorno-notte creano le condizioni ideali per la coltivazione di frutti con un contenuto di zucchero naturalmente elevato. La mela qui prodotta con buccia sottile e polpa densa e succosa è diventata una specialità tipica di Alaer.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).