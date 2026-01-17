Cina: accordo con il Canada per la cooperazione commerciale

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Cina e Canada hanno raggiunto accordi specifici per affrontare adeguatamente le questioni commerciali relative ai veicoli elettrici, ai prodotti in acciaio e alluminio, alla colza e ai prodotti agricoli e acquatici. Lo ha dichiarato venerdì il Ministero del Commercio cinese.

Per dare attuazione all’intesa raggiunta dai leader di Cina e Canada, le due parti hanno recentemente svolto numerose tornate di consultazioni a diversi livelli, concentrandosi sulle principali questioni economiche e commerciali di comune interesse, si legge in una nota del ministero.

Le due parti hanno raggiunto un’intesa sull’aumento dei voli diretti, sul miglioramento dell’ambiente imprenditoriale e sulle ispezioni e quarantene dei prodotti agricoli, afferma la nota.

Ciò segna un passo importante nella risoluzione delle preoccupazioni commerciali bilaterali e rappresenta un nuovo punto di partenza per approfondire la cooperazione economica e commerciale.

Guardando al futuro, le due parti daranno attuazione congiunta ai risultati di queste consultazioni – frutto di intensi sforzi – accelerando la definizione dei dettagli, chiarendo le tempistiche ed elaborando piani d’azione. Inoltre, velocizzeranno il completamento delle rispettive procedure interne e promuoveranno un’attuazione tempestiva dei risultati, ha dichiarato il ministero.

Le due parti utilizzeranno appieno il meccanismo della Commissione economica e commerciale congiunta Cina-Canada per continuare ad ampliare la cooperazione, affrontare le questioni aperte e gestire le divergenze, promuovendo uno sviluppo sano, stabile e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Canada, ha aggiunto il ministero.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).