Cina accoglie con favore memorandum d’intesa USA-Iran

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina accoglie con favore il memorandum d’intesa (MoU) tra Stati Uniti e Iran e apprezza gli sforzi di mediazione del Pakistan. Lo ha dichiarato oggi Lin Jian, portavoce del ministero cinese degli Esteri.

Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell’Iran ha dichiarato nelle prime ore di questa mattina che è stato finalizzato un memorandum d’intesa tra Teheran e Washington, e che la guerra e le operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, sono cessate immediatamente e in modo permanente.

“La Cina auspica che Stati Uniti e Iran firmino nei tempi previsti il memorandum d’intesa della prima fase e che tutte le parti interessate restino impegnate a favore di soluzioni pacifiche e risolvano le questioni attraverso il dialogo e i negoziati”, ha dichiarato Lin durante un regolare briefing con la stampa.

“La Cina è pronta a collaborare con la comunità internazionale per continuare a svolgere un ruolo attivo nel ripristinare al più presto pace e tranquillità in Medio Oriente e nella regione del Golfo”, ha aggiunto.

Il memorandum d’intesa è stato finalizzato ieri sera dopo mesi di negoziati complessi e intensi. Il documento sarà firmato ufficialmente a Ginevra il 19 giugno. Ulteriori negoziati tra Stati Uniti e Iran per un accordo finale saranno rinviati fino a quando entrambe le parti non avranno adempiuto agli impegni previsti dal MoU.

(ITALPRESS).