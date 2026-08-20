Cina: a Xining forum sulla cultura Kunlun (1)

XINING (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La foto mostra delle copie di un rapporto di un think tank che esamina le origini storiche, l’essenza spirituale e il valore contemporaneo della cultura Kunlun, pubblicato durante il Forum sulla cultura Kunlun tenutosi a Xining, nella provincia nord-occidentale cinese del Qinghai. Il forum si è svolto qui ieri, esplorando la tutela e la promozione della cultura Kunlun, incentrata su una vetta celeste presente nella mitologia condivisa e nella memoria collettiva di diversi gruppi etnici cinesi. Il Forum sulla cultura Kunlun, ospitato a Xining, capoluogo del Qinghai, è dedicato all’esplorazione delle radici storiche, delle connotazioni spirituali e della rilevanza contemporanea della cultura Kunlun.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).