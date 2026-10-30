WUHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei passeggeri salgono a bordo di un treno della linea 12 della metropolitana di Wuhan, nella provincia centrale cinese dello Hubei, il 29 ottobre 2026. La linea 12, la più lunga linea metropolitana circolare della Cina, è entrata in piena operatività ieri. Lunga 59,9 chilometri, conta 37 stazioni e attraversa sette distretti amministrativi della città. A oggi, la lunghezza complessiva della rete metropolitana di Wuhan in servizio ha superato i 581 chilometri.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).