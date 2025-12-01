Cina: a Tangshan la tradizione del pesce essiccato sostiene mercato locale (3)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti del posto essiccano il pesce nella cittadina di Heiyanzi, nel distretto di Fengnan, città di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 30 novembre 2025. I pescatori approfittano del bel tempo per lavorare ed essiccare pesce, gamberi e altri prodotti di mare per rifornire il mercato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
