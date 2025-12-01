Cina: a Tangshan la tradizione del pesce essiccato sostiene mercato locale (1)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto, scattata da un drone il 30 novembre 2025, mostra gli abitanti del posto mentre essiccano il pesce nella cittadina di Heiyanzi, nel distretto di Fengnan, città di Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. I pescatori approfittano del bel tempo per lavorare ed essiccare pesce, gamberi e altri prodotti di mare per rifornire il mercato.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
