TAIJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli abitanti del villaggio espongono opere di ricamo folkloristico durante un “gala di villaggio” nel villaggio di Taipan, contea di Taijiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 3 febbraio 2026. L’evento si è tenuto qui martedì sera presso il campo della “Village Basketball Association (Village BA)”, con diversi spettacoli folkloristici eseguiti da artisti locali. Il “Village BA” è un torneo di base di pallacanestro che si tiene a Taipan. Organizzato dai residenti locali, questo evento ha guadagnato popolarità nel corso degli anni e attira un folto pubblico di spettatori e partecipanti.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).