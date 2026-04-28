Cina: a Shenzhen cresce la rete degli asili nido (1)

SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei bambini di un asilo nido ascoltano gli insegnanti leggere storie in un museo degli albi illustrati a Shenzhen, nella provincia del Guangdong, nel sud della Cina, il 23 dicembre 2025. Shenzhen sta costruendo un “circolo degli asili in un raggio di 15 minuti”, che copre i primi 1.000 giorni di vita di un bambino, per alleviare il peso sulle famiglie e incoraggiare le nascite.

Sostenuta insieme da governo, comunità e servizi professionali, la città ha lavorato alla trasformazione delle strutture pubbliche per creare opzioni di asilo nido accessibili e a prezzi contenuti vicino a casa. Attualmente Shenzhen ha creato 109.000 posti negli asili nido, con in ogni sottodistretto almeno una struttura pubblica per l’infanzia o scuola dell’infanzia che offre servizi di asilo nido.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).