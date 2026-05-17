Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli Internazionali di Roma

IPA84770796 - Simone Bolelli of Italy and Andrea Vavassori of Italy against Neal Skupski of England and Chris Harrison of USA during the Internazionali BNL d'Italia Day Twelve at Foro Italico on May 16, 2026 in Rome, Italy.

ROMA (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono il torneo di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2026. Gli azzurri, settima testa di serie del tabellone, piegano al match tie-break – 7-6 (8) 6-7 (3) 10-3, in due ore e 17 minuti di gioco – Marcel Granollers e Horacio Zeballos e diventano la prima coppia italiana a vincere a Roma. Nel 1963, ultimo anno con una coppia azzurra in finale, Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola si arresero per 6-3 6-3 6-1 a Hewitt/Stolle. Sempre Pietrangeli e Sirola si fermarono all’ultimo atto al Foro Italico nel 1955, 1956, 1957, 1959 e 1961, mentre nel 1960 la finale contro Emerson/Fraser non è stata terminata e il titolo non venne assegnato. Le altre coppie azzurre ad andare a un passo dal titolo furono De Morpurgo/Gaslini nel 1930 e Palmieri/Sertorio nel 1933. L’ultimo successo con un italiano in finale risale al 1991, quando Omar Camporese vinse il torneo in coppia con Goran Ivanisevic battendo Jensen/Warder.
Una vera e propria impresa di Bolelli e Vavassori, che tra semifinale e finale hanno battuto la prima (Heliovaara/Patten) e la seconda testa di serie (Granollers/Zeballos) del tabellone.
Per il bolognese e il piemontese è il secondo titolo 1000 vinto insieme in carriera (e nel 2026), dopo il successo di marzo a Miami.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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