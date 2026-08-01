SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone assistono a un’esibizione al ChinaJoy 2026 di Shanghai, nella Cina orientale, il 31 luglio 2026. La 23esima edizione della China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy 2026) si tiene a Shanghai dal 31 luglio al 3 agosto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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