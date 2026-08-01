SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore posa per alcune foto con una cosplayer al ChinaJoy 2026 di Shanghai, nella Cina orientale, il 31 luglio 2026. La 23esima edizione della China Digital Entertainment Expo and Conference (ChinaJoy 2026) si tiene a Shanghai dal 31 luglio al 3 agosto.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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