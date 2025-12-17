SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Michael Frachetti, professore della Washington University di St. Louis, negli Stati Uniti, presenta i suoi interessi di ricerca durante la sesta edizione dello Shanghai Archaeology Forum (SAF2025) a Shanghai, nella Cina orientale, il 16 dicembre 2025.

Organizzato congiuntamente dall’Accademia cinese delle scienze sociali, dal governo municipale popolare di Shanghai e dall’Amministrazione nazionale cinese per il patrimonio culturale, il SAF2025, incentrato sul tema “Tecnologia, società e archeologia”, ha attirato quasi 300 esperti e studiosi provenienti da oltre 40 Paesi e regioni del mondo.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).