Cina: a Roma confronto con la FAO sull’innovazione nell’acquacoltura (2)

ROMA (XINHUA/ITALPRESS) – Questa foto mostra l’evento collaterale dal titolo “Innovazioni nella produzione dell’acquacoltura”, tenutosi a Roma l’8 settembre 2026. Una delegazione cinese ha partecipato alla 37esima sessione del Comitato per la pesca dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), svoltasi a Roma dal 7 all’11 settembre. Durante la sessione, la Cina e la FAO hanno organizzato congiuntamente un evento collaterale dal titolo “Innovazioni nella produzione dell’acquacoltura”, con discussioni incentrate sull’innovazione tecnologica, sulla cooperazione e sullo sviluppo regionali, sul sostegno agli investimenti e sulla partecipazione di molteplici portatori di interesse.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).