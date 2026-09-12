Treno deraglia in Normandia, 44 feriti. Prende corpo l’ipotesi sabotaggio

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Prende corpo in Francia la pista di un possibile atto doloso dietro il deragliamento del TER Rouen-Caen avvenuto venerdì sera nei pressi di Cléon, in Normandia. Secondo quanto riferito da diversi media francesi, gli investigatori avrebbero trovato sui binari un elemento metallico, che potrebbe essere un pezzo di rotaia, collocato sulla linea prima del passaggio del convoglio. Il treno, sul quale viaggiavano 186 persone, è deragliato intorno alle 19.45.

Il bilancio aggiornato è di 44 feriti: una ragazza di 18 anni è stata trasportata in ospedale in condizioni gravi, mentre gli altri passeggeri hanno riportato ferite meno serie. Secondo le prime ricostruzioni, il treno viaggiava a circa 140 chilometri orari quando avrebbe urtato l’ostacolo. La procura di Rouen ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente. I test effettuati sul conducente per alcol e stupefacenti sono risultati negativi. Al momento, la pista del sabotaggio non è stata ufficialmente confermata dagli inquirenti.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).