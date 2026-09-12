Giancarlo Arra nominato Console Onorario di Bulgaria a Siena

ROMA (ITALPRESS) – Il Governo della Repubblica di Bulgaria ha approvato l’apertura del Consolato Onorario a Siena, designando Giancarlo Arra quale Console Onorario. La nomina rappresenta un passaggio di rilievo nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche, economiche, scientifiche e culturali tra Bulgaria e Italia, valorizzando al contempo il ruolo della Toscana nella cooperazione internazionale. Arra ha accolto l’incarico con senso di responsabilità e spirito di servizio, confermando la volontà di favorire nuove collaborazioni tra istituzioni, imprese, università e mondo della ricerca. Nel commentare la designazione, ha rivolto un sentito ringraziamento all’Onorevole Edmondo Cirielli, Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per la fiducia accordata e per il sostegno assicurato nel percorso istituzionale che ha condotto alla nomina.

Il nuovo Console Onorario vanta una consolidata esperienza manageriale e internazionale, maturata in particolare nei settori della ricerca scientifica, dell’innovazione e della salute globale. Arra ricopre infatti un ruolo di primo piano nella Sbarro Health Research Organization (SHRO), organizzazione scientifica internazionale impegnata nella ricerca biomedica avanzata, nella lotta contro il cancro e nello sviluppo della medicina traslazionale. SHRO rappresenta una realtà di riconosciuto profilo internazionale, capace di coniugare ricerca, innovazione e applicazione clinica.

La rete scientifica collegata all’organizzazione ha contribuito allo sviluppo di oltre 50 brevetti e innovazioni brevettuali e di quattro farmaci antitumorali, testimoniando la capacità di tradurre la ricerca scientifica in risultati concreti e nuove prospettive terapeutiche.

L’organizzazione opera attraverso una vasta rete di collaborazioni con università, centri di ricerca e istituzioni scientifiche negli Stati Uniti, in Europa e in altri Paesi. All’interno di SHRO, Arra opera in stretta sinergia con il Professor Antonio Giordano, scienziato e oncologo di riconosciuto profilo internazionale, Presidente della Sbarro Health Research Organization e Direttore dello Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine presso Temple University, a Philadelphia.

L’attività di SHRO si concentra sull’oncologia molecolare, sulla medicina di precisione e sulla biologia cellulare, affiancando alla ricerca un forte impegno nella formazione delle nuove generazioni di scienziati e nella costruzione di reti internazionali.

Nel corso degli anni, Arra ha contribuito al consolidamento delle relazioni internazionali dell’organizzazione, alla promozione della cooperazione scientifica, alla mobilità dei giovani ricercatori e alla creazione di sinergie tra mondo accademico, istituzioni e sistema produttivo. Un’esperienza che rafforza un modello di diplomazia scientifica, nel quale ricerca e innovazione diventano strumenti di dialogo tra i Paesi.

Il Consolato Onorario della Repubblica di Bulgaria a Siena potrà così rappresentare non solo un punto di riferimento istituzionale, ma anche uno strumento per favorire nuove relazioni economiche, universitarie, scientifiche e culturali tra Bulgaria e Italia. Con questa nomina, Siena rafforza la propria vocazione internazionale, ponendo le basi per una collaborazione di lungo periodo orientata all’innovazione, alla crescita condivisa e alla valorizzazione delle eccellenze dei due Paesi.

-Foto Arra-

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