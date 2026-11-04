Cina: a Pechino Vertice mondiale dei media rafforzerà cooperazione nell’era IA

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settimo Vertice mondiale dei media, organizzato congiuntamente dall’agenzia di stampa Xinhua e dal governo popolare della municipalità di Pechino, si terrà dal 5 al 9 novembre a Pechino.

Secondo il segretariato del vertice, l’evento, dedicato al tema “I media nell’era intelligente: dal consenso all’azione”, riunirà quasi 500 delegati in rappresentanza di quasi 330 organi di informazione di primo piano, think tank, dipartimenti governativi e organizzazioni internazionali provenienti da 112 Paesi e regioni di tutto il mondo.

I delegati scambieranno opinioni su argomenti tra cui “L’IA per tutti e la trasformazione dei media globali”, “Dialogo e cooperazione tra i media per un mondo più sicuro”, “La comunicazione basata sull’IA per ampliare gli scambi tra civiltà”, “IA+ e il futuro della governance della comunicazione globale” e “L’approccio di Pechino: decodificare la modernizzazione cinese”. Inoltre, a margine del vertice, visiteranno Pechino.

Il meccanismo del Vertice mondiale dei media è stato istituito nel 2009 e rappresenta un’importante piattaforma globale per gli scambi e la cooperazione di alto livello tra i media.

(ITALPRESS).