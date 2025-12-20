PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I visitatori osservano un’opera di intaglio in giada a una mostra dedicata ai patrimoni culturali immateriali a Pechino, capitale della Cina, il 19 dicembre 2025. La mostra presenta oltre 500 opere realizzate da eredi del patrimonio culturale immateriale provenienti da tutto il Paese.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
