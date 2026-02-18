Cina: a Pechino apre una fiera del tempio per la Festa di primavera (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone acquistano il Tanghulu, uno spuntino tradizionale cinese composto da bacche o frutta ricoperti di zucchero, a una fiera del tempio a Pechino, il 17 febbraio 2026. Le fiere del tempio hanno preso il via nella capitale cinese per celebrare la Festa di primavera e offrire ai visitatori danze tradizionali, danze del leone e deliziose prelibatezze.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
