Cina: a Ningbo risorse utilizzate per un progetto di lezioni di scuola serale (2)

NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un insegnante (primo da destra) insegna ad alcuni cittadini a suonare la chitarra durante una lezione serale presso il centro attività giovanili nel distretto di Jiangbei di Ningbo, nella provincia orientale cinese di Zhejiang.

A partire dal 2024, il distretto di Jiangbei a Ningbo ha integrato risorse educative e formative provenienti da università, ospedali, studi legali e altre imprese e istituzioni in un progetto di scuola serale, offrendo corsi di lingue straniere, danza, musica e design della moda, tra gli altri. Finora ha registrato più di 9.600 cittadini.

