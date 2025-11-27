Cina: a Ningbo risorse utilizzate per un progetto di lezioni di scuola serale (1)

NINGBO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un istruttore (secondo da sinistra) insegna boxe a un cittadino durante una lezione serale tenuta presso il centro attività giovanili nel distretto di Jiangbei di Ningbo, nella provincia orientale cinese di Zhejiang, il 26 novembre 2025.

A partire dal 2024, il distretto di Jiangbei a Ningbo ha integrato risorse educative e formative provenienti da università, ospedali, studi legali e altre imprese e istituzioni in un progetto di scuola serale, offrendo corsi di lingue straniere, danza, musica e design della moda, tra gli altri. Finora ha registrato più di 9.600 cittadini.

