NANCHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Forum 2025 sulla cooperazione internazionale tra think tank della Belt and Road si è aperto venerdì a Nanchino, nella provincia cinese orientale di Jiangsu.

Fu Hua, presidente dell’agenzia di stampa Xinhua e presidente del Consiglio dei promotori della Belt and Road Studies Network (BRSN), è intervenuto all’evento. Ha affermato che Xinhua, in qualità di principale promotore della BRSN, continuerà a lavorare con mezzi di comunicazione e think tank di altri Paesi per condurre reportage giornalistici e ricerche politiche di qualità superiore, e costruire congiuntamente una piattaforma multilaterale di scambio di livello più elevato.

Ospitato da Xinhua, il forum ha visto la partecipazione di oltre 300 ospiti provenienti da più di 30 Paesi, tra cui diplomatici, esperti e giornalisti.

La riunione 2025 del Consiglio dei promotori della BRSN si è tenuta anch’essa venerdì a Nanchino.

Fu ha dichiarato durante la riunione che, dalla sua istituzione sei anni fa, la BRSN ha svolto un ruolo attivo nell’approfondire la ricerca sulla Belt and Road e nell’espandere l’influenza dell’iniziativa.

Xinhua continuerà a lavorare con tutte le organizzazioni membri per offrire analisi e proposte per una cooperazione Belt and Road di alta qualità e contribuire ulteriormente a promuovere i valori comuni dell’umanità e la costruzione di una comunità dal futuro condiviso per l’umanità.

La BRSN, co-promossa dall’Istituto Xinhua, il think tank dell’agenzia di stampa Xinhua, insieme ad altri 15 think tank, è stata inaugurata nell’aprile 2019.

