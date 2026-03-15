Cina: a Nanchang i turisti accorrono per la fioritura (2)

NANCHANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti si divertono in un campo di fiori di colza multicolori a Nanchang, nella provincia orientale cinese del Jiangxi, il 15 marzo 2026. I fiori di colza multicolori, sviluppati e coltivati dalla Jiangxi Agricultural University e da imprese di tecnologia agricola della città di Shifang, nella provincia del Sichuan, hanno attirato un gran numero di turisti venuti ad ammirare la fioritura e a divertirsi.

-Foto Xinhua-

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