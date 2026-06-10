Ppr, al via gli incontri territoriali di ascolto e confronto. Spanedda: “Il paesaggio della Sardegna si costruisce con le comunità locali”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Prende il via il percorso di ascolto e confronto che accompagnerà l’aggiornamento e l’integrazione del Piano Paesaggistico Regionale. Dopo l’approvazione della delibera che ha avviato formalmente il procedimento, la Regione apre ora una fase di partecipazione nei territori per raccogliere contributi, proposte e visioni da parte di amministratori, professionisti, associazioni, imprese e cittadini.

“Abbiamo scelto di costruire il nuovo percorso del PPR partendo dall’ascolto”, dichiara l’assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Francesco Spanedda. “Il paesaggio è un bene comune e le scelte che lo riguardano devono nascere dal confronto con le comunità locali. Proponiamo un Piano capace di tutelare l’identità dei luoghi e, allo stesso tempo, di accompagnare lo sviluppo della Sardegna”.

Gli incontri, che vedranno Sassari e Olbia come prima tappa venerdì 12 giugno, saranno affiancati da strumenti che consentiranno di raccogliere osservazioni e contributi anche nelle fasi successive, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione possibile. Il confronto sarà guidato da tre domande: quali elementi valorizzare, quali criticità sono state rilevate nell’attuazione del PPR e quale idea strategica di paesaggio costruire per la Sardegna del futuro.

“Non chiediamo soltanto osservazioni sul Piano”, aggiunge Spanedda. “Chiediamo ai territori di contribuire a una visione condivisa. L’aggiornamento del PPR è un’occasione per definire insieme come coniugare tutela, qualità del paesaggio, sviluppo e benessere delle comunità. È una sfida che riguarda tutta la Sardegna e che vogliamo affrontare con metodo, trasparenza e partecipazione”.

Il percorso territoriale rappresenta una delle tappe centrali dell’aggiornamento del Piano Paesaggistico Regionale, avviato dalla Giunta regionale per dotare la Sardegna di uno strumento più attuale, coerente con i cambiamenti intervenuti negli ultimi vent’anni e costruito attraverso il coinvolgimento diretto dei territori.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).