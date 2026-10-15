MACAO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli artisti si esibiscono durante la cerimonia di apertura della 19esima edizione del Festival culturale e turistico di A-Ma a Macao, nella Cina meridionale, il 13 ottobre 2026. Una statua di Mazu, una divinità cinese del mare, è stata portata in processione per le strade della regione amministrativa speciale cinese di Macao, in occasione dell’apertura dell’evento. Alla cerimonia di apertura presso il Villaggio culturale di A-Ma sono seguiti riti tradizionali in onore della dea, mentre la processione si è svolta nel pomeriggio. Il festival presenta l’artigianato tradizionale tipico della provincia orientale cinese del Fujian. Una mostra inaugurata lunedì ha esposto 56 opere, tra cui ceramiche, sculture in legno e oggetti laccati.

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