LOSANNA (SVIZZERA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’allenatrice cinese di pallavolo Lang Ping interviene dopo essere stata insignita dell’IOC Coaches Lifetime Achievement Award (il Premio alla carriera per allenatori del CIO) alla Casa Olimpica di Losanna, in Svizzera, il 24 novembre 2025. Oltre all’allenatrice cinese di pallavolo, lunedì il Comitato Olimpico Internazionale ha insignito dello stesso premio anche l’allenatore cubano di lotta Raul de Jesus Trujillo Diaz.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]