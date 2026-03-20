Cina: a Hohhot inaugurata la settimana dedicata alla cultura popolare (3)

HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei cuochi preparano piatti a base di pesce durante la settimana dedicata alla cultura popolare a Hohhot, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, il 20 marzo 2026. I partecipanti hanno preso parte a vari eventi, tra cui spettacoli, degustazioni di piatti a base di pesce, esperienze legate alle tradizioni popolari e visite ai mercati, durante la settimana dedicata alla cultura popolare inaugurata qui oggi per celebrare il disgelo del fiume Giallo.
– Foto Xinhua –
(ITALPRESS).
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