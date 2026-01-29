Cina: a Harbin sculture di ghiaccio tinte con coloranti vegetali (3)

HARBIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una visitatrice posa per delle foto davanti a una casa di ghiaccio tinta con coloranti vegetali all’Harbin Ice and Snow World di Harbin, nella provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, il 28 gennaio 2026. Utilizzando ghiaccio tinto con coloranti vegetali per l’intaglio, gli scultori del ghiaccio hanno portato una nuova esperienza visiva all’arte delle sculture di ghiaccio all’Harbin Ice and Snow World di quest’anno.

Il ghiaccio tinto con coloranti vegetali viene prodotto estraendo pigmenti vegetali da polvere di legno, foglie e fiori, seguiti da una lavorazione speciale e dal congelamento per formare blocchi di ghiaccio colorati. Con l’arrivo della primavera e l’aumento delle temperature, il ghiaccio si scioglierà e il ghiaccio tinto si biodegraderà naturalmente, integrandosi nell’ecosistema senza inquinare.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).